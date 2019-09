Pornografia infantil: operação internacional cumpre 5 mandados do Ceará

Uma operação internacional cumpre, na manhã desta quarta-feira (4), cinco mandados no Ceará contra suspeitos de abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, dois mandados são de prisão e três de busca e apreensão.

O cumprimento das ordens judiciais faz parte da Operação Luz na Infância, já está na quinta fase, é realizada em 14 estados e no Distrito Federal sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participam da ação 656 policiais civis e federais.

Além do Brasil, a operação ocorre coordenadamente em outros seis países.

No Ceará, segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados a partir do material coletado em ambientes virtuais.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também contribuiu com a operação, oferecendo cursos e capacitações para as quatro fases da Luz da Infância, realizados pela Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE).