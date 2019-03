Policiais militares são presos em operação na Região Norte do Ceará

Um grupo de policiais militares foi preso nesta quinta-feira (28), durante operação deflagrada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ainda não há informações oficiais que confirmem o número de capturados, mas, conforme apurado pela reportagem, dentre os presos há um tenente-coronel.

A operação aconteceu nos municípios de Sobral e Tianguá, ambos na Região Norte do Estado. Nas localidades foram cumpridos mandados de prisão e apreensão. A informação é que as diligências continuam em andamento ainda durante a tarde desta quinta-feira. O grupo é suspeito do crime de concussão (quando funcionário público exige para si ou outro vantagem indevidas).

