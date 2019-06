Polícia prende seminarista suspeito de furtar R$ 20 mil de paróquia em Alto Santo

A polícia prendeu um seminarista de 26 anos suspeito de furtar R$ 20 mil de doações de fiéis para a paróquia de Alto Santo, no interior do Ceará. O homem chegou a usar parte do dinheiro para comprar roupas e eletrônicos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o dinheiro desapareceu no dia 4 de junho deste ano. Na ocasião, um dos cômodos da casa paroquial foi encontrado com objetos desordenados. O pároco fez uma revista no local e percebeu que as doações de fiéis das paróquias de Alto Santo e Potiretama haviam desaparecido.

Durante uma investigação conjunta entre a polícia civil e a polícia militar os agentes identificaram o seminarista Diogo Martins da Silva como o autor do crime. Ele morava na casa paroquial e foram encontrados elementos que comprovassem a ação.

Foi recuperado de posse do suspeito R$ 15.261 além de produtos adquiridos com o dinheiro da paróquia como notebook, óculos, relógio, perfume, roupas e sapato.

Diogo Martins foi autuado em flagrante por furto e o material apreendido foi restituído a Casa Paroquial.