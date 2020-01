Polícia encontra malas com 137 quilos de maconha durante abordagem em rodovia do Ceará

Seis malas contendo 137,4 quilos de maconha foram encontradas pela Polícia Militar do Ceará em uma abordagem no Km 10 da CE-060, no Município de Acarape, nessa terça-feira (14). Um casal que estava no veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o major Rubens, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), uma equipe estava fazendo abordagens de rotina quando um veículo Corsa Classic avistou os policiais e o motorista reagiu sugerindo que havia alguma coisa errada. "Ele parou alguns metros antes da viatura e o motorista desceu, levantou o capô do veículo como se tivesse dado pane, o que chamou a atenção dos policiais’’, disse o oficial.

Os militares afirmaram que se aproximaram para saber o que estava acontecendo. No entanto, conforme o major Rubens, antes de o policial chegar ao veículo, o motorista se aproximou e entregou os documentos. Os policiais pediram ao motorista para fazer uma busca no veículo e encontraram uma mulher sentada no banco do passageiro. A suspeita disse estar indo para o aeroporto e os militares viram três malas no banco traseiro.

A documentação do veículo estava regular, mas os policiais desconfiaram que havia alguma coisa errada quando foram informados pela passageira, que não podia abrir as malas. “Ele (policial) pediu para abrir as malas e ela informou que não sabia a senha e não tinha a chave. Que a mãe teria fechado e só o tio, em São Paulo, iria abrir as malas”, relata o major Rubens. Os policiais insistiram e, ao abrir as malas, encontraram a droga.

Os dois suspeitos e os entorpecentes foram levados para a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD). O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil vai continuar as investigações para identificar para quem o material ilícito seria entregue.