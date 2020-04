Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) iniciou na manhã desta quarta-feira (30) a “Operação Travel”, que objetiva cumprir sete mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão para combater o tráfico de drogas em Fortaleza e em Juazeiro do Norte, município a cerca de 500 quilômetros da capital cearense.

Conforme a Polícia Civil, a operação está sendo realizada por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, em conjunto com o Departamento Interior Sul e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Mais informações sobre a ação serão divulgadas ao longo do dia, segundo a corporação.