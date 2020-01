Polícia apreende 39 celulares e prende paraense e maranhense

Dois homens foram presos por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (1º) sob a suspeita de terem furtado uma série de itens de vítimas que estavam no Réveillon de Fortaleza. Os suspeitos foram identificados como Fabrício Mendes Ribeiro, 29, paraense e Anderson Carlos Caires Costa, 27, maranhense.

Com a dupla foram apreendidos 39 celulares, uma câmera digital, um relógio, R$ 805 em dinheiro e alguns documentos. Fabrício e Anderson foram presos em flagrante e conduzidos para o 2º Distrito Policial.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará, as prisões aconteceram durante patrulhamento de uma composição do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). A abordagem aconteceu na Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima, quando a dupla trafegava em atitude suspeita.

A Polícia Militar esclarece que documentos e objetos furtados pela dupla devem ser procurados pelas vítimas no 2º Distrito Policial.