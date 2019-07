PF cumpre mandados contra fraudes em licitações no município de Granjeiro

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (5), quatro mandados de busca e apreensão em investigação de fraudes em licitações no município de Granjeiro, na Região do Cariri. De acordo com o órgão, os supeitos desviavam verbas federais que eram destinadas à cidade.

A segunda fase da Operação Bricolagem cumpre os mandados nas cidades de Farias Brito e Várzea Alegre, autorizadaos pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região.

Pena

De acordo com a PF, os envolvidos vão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de fraude a licitação, peculato, falsidade ideológica, apropriação ou desvio de bens e rendas públicas por prefeitos e associação criminosa.

Operação

A primeira fase da Operação Bricolagem foi deflagrada em novembro de 2018. O nome foi dado em alusão ao ato de executar obras e reformas domesticas sem a utilização de serviços profissionais.