Pai mata filha de dois anos, atira em ex-esposa e se mata dentro de carro na Avenida Mister Hull

Um homem matou a filha de dois anos, tentou matar a ex-esposa e depois se matou dentro do carro em que a família estava, na Avenida Mister Hull, em Fortaleza, na tarde deste domingo (6). O veículo foi estacionado em frente a uma distribuidora de peças, perto do 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra.

A criança e a mãe foram socorridas com vida para o Frotinha do Antônio Bezerra, mas a menina não sobreviveu. O hospital não informou o estado de saúde da mulher. A vítima, de 21 anos, foi atingida na região do peito.

Segundo informações da polícia, o homem, de 57 anos, era violento com a ex-companheira e não aceitava o fim do relacionamento.

A perícia que atendeu a ocorrência informou que o suspeito tinha uma perfuração a bala na região do ouvido. Um revólver calibre 38 foi encontrado dentro do veículo e apreendido pelos investigadores.