Pai de prefeito de Granjeiro usa tornozeleira eletrônica por suspeita de participação em homicídio

Vicente Félix de Souza, de 60 anos, pai do atual prefeito de Granjeiro, começou a ser monitorado por tornozeileira eletrônica, nesta última terça-feira (14), após medida judicial. Vicente é suspeito no caso do assassinato do ex-prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, de 54 anos, que foi morto a tiros enquanto caminha próximo à parede do Açude do Junco, no dia 24 de dezembro do ano passado.

Foi solicitada a prisão do suspeito pela Polícia Civil, porém foi negada pela Justiça Estadual. A determinação para o uso da tornozeleira eletrônica foi feita na última sexta-feira (10) e Vicente Félix compareceu à central reguladora em Juazeiro do Norte na terça-feira (14). "Ele não estava utilizando (o equipamento) porque, de fato, a intimação só foi efetivada na sexta-feira e os prazos processuais só iniciam cumprimento no dia posterior, no caso dia útil", esclareceu o advogado de defesa, Luciano Daniel.

Para o advogado, a inocência de Vicente será comprovada nas investigações. “Sabemos que (o cliente) é plenamente inocente até porque está colaborando com a Justiça, razão pela qual estamos aqui cumprindo a medida judicial”, finalizou.

O filho de Vicente, o atual prefeito de Granjeiro, Ticiano Tomé (antes, vice-prefeito), também é suspeito de envolvimento no assassinado do antecessor, João Gregório.