Operação contra pornografia infantil cumpre mais de 100 mandados no Ceará e em outros 11 estados

A Polícia Civil do Ceará e de outros 11 estados deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Luz na Infância 6. A operação tem o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual na internet. São cumpridos mandados também no exterior.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação envolve as Polícias Civis de 12 estados e agências de aplicação da lei da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá. Além do Ceará, as unidades federativas que participam das ofensivas são Alagoas, Acre, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina.

Exploração sexual contra crianças e adolescentes

Nesta 6ª fase estão sendo cumpridos, no Brasil e em quatro países, 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes procuram suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.