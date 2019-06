'Não durmo mais à noite', diz PM envolvido na operação de Milagres que deixou 6 reféns mortos

Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, três policiais militares denunciados pelo Ministério Público no caso de Milagres falaram sobre suas participações no caso. Eles admitem a "possibilidade" de ter atirado nos reféns, mas sem a intenção de matar.

Um deles, ainda abalado, afirmou não estar mais dormindo bem depois da noite de 7 de dezembro de 2018.

"Quando eu olhei pro Bradesco, pra rua, que a gente tava atirando contra o indivíduo no poste, não havia mais ninguém. Que olhei pra calçada eu vi um adolescente. Imediato identifiquei o adolescente", afirma.

"Essa imagem eu não tiro da minha mente. Eu tenho um filho também. Eu não durmo mais à noite, ou pelo menos acordo três, quatro vezes à noite, e toda vida vou olhar, ver como está meu filho na cama. Dou um beijo nele e depois durmo de novo", completa.

De agora em diante, o policial diz que pretende ser mais cauteloso, caso ainda participe de uma ação como a de Milagres. "E acho que daqui pra frente, se eu ainda tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, vou ter um pouco mais de cuidado. Porque ninguém sai de casa pra matar inocente", finaliza.

Investigação

Os delegados da comissão que investigou o caso afirmam, conforme relatado em inquérito, que os disparos na direção onde estavam os reféns ocorreu quando a situação de confronto já não mais existia; após percebida a falha, os militares atuaram no intuito de limpar a cena do crime, retirando corpos, estojos dos tiros de fuzil disparados e apagando imagens de câmera.

Os militares, que negam qualquer ilegalidade durante a ação, narram a sua versão do ocorrido e como o caso em Milagres mexeu com suas vidas.

Ação preventiva

Após receberem informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública do Ceará de que os criminosos planejavam o ataque aos bancos, os militares se reuniram em Fortaleza ao meio-dia de 6 de dezembro, véspera da ação de uma quadrilha interestadual de ataque a bancos que se movimentava para a região do Cariri cearense, onde fica o município de Milagres.

Já à noite no município, os policiais fizeram uma visita à região dos bancos, que ficam vizinhos. A ação teve início, segundo os PMs, por volta de 2h, tendo como "start" os disparos efetuados pelos assaltantes. Como revide, os policiainis teriam agido no sentido de neutralizar.

A ação ocorreu na calçada da Rua José Misael, quando os policiais iniciaram progressão das proximidades da prefeitura em direção ao Bradesco - os reféns estavam na lateral, próximo a um poste, conforme versão dos policiais.

"À medida que nos aproximamos, tiros eram disparados em nossa direção. A gente se abrigou e iniciou o revide. Atiramos em indivíduos na lateral do Bradesco. Troca de tiro muito intensa. Quando chegamos na frente do banco, a nuvem de fumaça do sistema de segurança do banco começou a dispersar", afirma.