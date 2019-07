Mulher é morta a facadas na frente dos filhos pelo ex-companheiro, em Santana do Cariri

Uma mulher foi morta a facadas, na madrugada desta quarta-feira (24), em Santana do Cariri. A Polícia Militar aponta o ex-companheiro como o principal suspeito do crime. Testemunhas afirmam que os filhos, duas crianças de 11 e 7 anos, viram a mãe sendo morta pelo pai, ex-companheiro da vítima.

Segundo moradores, a vítima, identificada como Aldenir Alencar, de 46 anos, estava em uma festa da cidade e o ex-companheiro pediu para dançar com ela. Aldenir recusou e o suspeito a viu dançar com outro homem. Testemunhas contaram que ele seguiu a vítima enquanto voltava para casa e a feriu, com chutes, socos e golpes de facas.

De acordo com as testemunhas, os filhos de Aldenir viram a mãe ser morta e a arrastaram até a casa da avó. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. Conhecidos da família informaram que Aldenir tinha 7 filhos, sendo 5 fruto do relacionamento com o principal suspeito do crime.

A Polícia Militar está a procura do suspeito. Até o momento ninguém foi preso.