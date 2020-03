MPCE recomenda que PM e Corpo de Bombeiros apresentem plano de combate ao novo coronavírus

O Ministério Público do Estado do Ceará expediu, neste sábado (28), uma recomendação para que os comandos-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros apresentem em 5 dias planos de combate ao novo coronavírus nas instituições militares.

Pedido de plano de prevenção contra corona inclui Corpo de Bombeiros Foto: Darley Melo/SVM

De acordo com Sebastião Brasilino de Freitas, promotor titular da Promotoria de Justiça Militar e Controle Externo da Atividade Policial Militar, o objetivo é cumprir com “a necessidade de implementar mecanismos racionais e efetivos para prevenir o contágio do coronavírus nos aquartelamentos militares estaduais”.

Baseadas em orientações das autoridades sanitárias do Estado e Ministério da Saúde, as recomendações são voltadas ao efetivo, aos comandos e ao manuseio dos equipamentos de uso comum dos militares.