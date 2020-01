Motorista de pick-up que arrastou motocicleta na Beira Mar se compromete a pagar danos do veículo

Após uma audiência de conciliação, realizada na tarde desta terça-feira (18), no 2º Distrito Policial, o motorista da pick-up que arrastou uma motocicleta na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, após uma discussão de trânsito no sábado (18), se comprometeu a pagar os danos causados ao veículo do entregador por aplicativo Felipe Nuam Nobre.

De acordo com a delegada Socorro Portela, os termos do acordo celebrado entre as partes não podem ser informados, mas o motorista da Hilux, que não teve a identidade divulgada, se comprometeu a pagar os prejuízos causados ao entregador. Por sua vez, Felipe Nobre, não vai mais registrar queixa de crime de dano qualificado.

O acordo foi realizado no Núcleo Consensual do 2º Distrito Policial, no Bairro Aldeota, que investiga o caso.

Colisão e briga

Após colidir na traseira de uma motocicleta, o motorista de uma Hilux passou por cima do veículo e o arrastou por vários metros ao longo da via. As imagens foram flagradas em vídeo por testemunhas.

Segundo ele, o veículo foi comprado há cerca de seis meses e era utilizado para trabalho. “Eu estava no trânsito, no engarrafamento, não tinha como passar entre os carros. Parei na frente dele, ele encostou na minha traseira e, quando reclamei, ele botou o carro pra frente. Enganchou e travou minha moto, não tinha como ir pra frente nem pra trás. Quando desci pra tentar resolver, ele acelerou, derrubou a moto e saiu arrastando”, relatou Nuan.