Motorista de carro de luxo arrasta motocicleta na Av. Beira Mar após discussão de trânsito

Um acidente de trânsito se tornou ocorrência policial, na tarde desse sábado (18), na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Após colidir na traseira de uma motocicleta, o motorista de uma Hilux passou por cima do veículo e o arrastou por vários metros ao longo da via. As imagens foram flagradas em vídeo por testemunhas.

O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência no 2º Distrito Policial, localizado no bairro Aldeota, pela vítima, o motorista de aplicativo de transporte de passageiros Nuan Nobre, 28. O motociclista afirma que o condutor do carro de luxo já foi identificado, mas a informação não foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo ele, o veículo foi comprado há cerca de seis meses e era utilizado para trabalho. “Eu estava no trânsito, no engarrafamento, não tinha como passar entre os carros. Parei na frente dele, ele encostou na minha traseira e, quando reclamei, ele botou o carro pra frente. Enganchou e travou minha moto, não tinha como ir pra frente nem pra trás. Quando desci pra tentar resolver, ele acelerou, derrubou a moto e saiu arrastando”, relata Nuan.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que o caso segue sendo apurado pelo 2º DP. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) confirmou que foi acionada, mas que, ao chegar à Beira Mar, “não havia mais nada no local”.