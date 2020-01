Motociclista e garupeiro morrem após colisão com caminhão em Jaguaribe

Dois motociclistas morreram na noite deste sábado (12), após colidirem com um caminhão baú, no município de Jaguaribe, a 308 km de Fortaleza. A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que, o condutor da moto tentou cruzar a rodovia BR-116, próximo ao km-309, quando foi atingido pelo caminhão.

A polícia apurou com testemunhas que ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas momento antes do acidente. Os dois não estavam com capacete. A motocicleta ficou destruída.

O motorista do caminhão prestou depoimento na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaguaribe e foi liberado. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Perícia Forense de Iguatu.