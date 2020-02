Médico suspeito de praticar violência sexual contra paciente é preso em flagrante, em Baturité

Um médico foi preso em flagrante suspeito de praticar violência sexual contra um paciente da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Baturité nesta sexta-feira (14).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de desacato contra um médico cometido pelo paciente.

No local, entretanto, o paciente alegava ter sofrido abuso sexual por parte do médico plantonista durante o atendimento. Ambos foram conduzidos à Delegacia Municipal, onde o profissional de saúde foi autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude. A Policia Civil permanece investigando o caso.

O secretário de Saúde de Baturité, Marcos Antônio, se pronunciou sobre o caso em vídeo publicado em redes sociais. "Qualquer profissional que trabalhe nessa unidade e que venha cometer atos que não correspondam à boa conduta de um profissional da área da saúde, nós iremos tomar as providências que nós tomamos hoje. Nós demitimos um médico. Ele foi preso e todas as providências judiciais foram tomadas na delegacia, com apoio nosso à família que foi afetada, e que isso sirva de exemplo pra todos os outros profissionais que trabalham no município e em outras localidades".