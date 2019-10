Marido tenta matar mulher a facadas em Santana do Cariri; irmão também foi ferido

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã desta quarta-feira (23), em Santana do Cariri. Antônia Daniele de Souza Alves, de 22 anos, foi atacada a golpes de faca pelo marido, Antônio de Aquino Filho. O irmão da vítima também saiu ferido. No momento do crime, Daniele levava nos braços a filha, de menos de dois meses de vida. A bebê acabou caindo no chão.

Daniele estava próximo ao Fórum de Santana do Cariri quando foi abordada pelo marido, conforme a delegada Louise Braga, responsável pelo caso. Ao perceber que a irmã era esfaqueada, Antônio Ismael de Souza Alvez, de 19 anos, tentou interferir no ataque e também recebeu golpes de faca.

Antônio de Aquino fugiu logo depois do crime, em uma motocicleta. A polícia permanece em busca do suspeito.

Daniele foi conduzida ao Hospital Regional do Cariri, enquanto Ismael foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis, no Crato. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de nenhum dos dois. A criança foi levada desacordada ao hospital. Ela passou por tomografia e já foi liberada, pois não foram diagnosticados problemas.

Denúncia por agressão

A delegada de Santana do Cariri, Louise Braga, informou que Daniele denunciou Antônio de Aquino na última semana por agressão e chegou a pedir medida protetiva contra o marido. A delegada pediu a prisão preventiva do suspeito, mas a solicitação foi indeferida.

O marido compareceu à delegacia nesta terça-feira (22) para prestar depoimento sobre a agressão.