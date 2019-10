Mãe faz denúncia em delegacia após suspeitar de estupro da filha em escola de Sobral

A mãe de uma menina de três anos denunciou suspeitar que a filha tenha sido abusada sexualmente dentro da escola onde estuda, em Sobral. A denúncia foi registrada por meio de um boletim de ocorrência, nesta terça-feira (22). De acordo com o relato, a vítima teria sido abusada na última sexta-feira (18).

A mulher informou que notou a menina demonstrar desconforto ao ser colocada na moto, quando voltava com ela da escola. A menina continuou reclamando de dores na região íntima durante o banho. A mulher pediu para a garota relatar o que teria acontecido, uma vez que ela nunca tinha chegado da escola sentindo dores. Por meio de gestos, a criança teria relatado ter sido tocada por um homem.

A Secretaria de Saúde do município informou que se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral já iniciou as investigações a respeito do caso e começa, nesta quarta-feira (23), a coletar depoimentos.