Mãe e filho morrem em colisão de trânsito na CE-292 quando retornavam da escola

Uma mãe e o filho de 6 anos morreram em uma colisão na CE-292, quando um carro bateu na moto em que trafegavam na tarde desta segunda-feira (2) na volta da escola para casa. Uma outra filha, de 22 anos, também estava na moto e ficou ferida. O condutor de um automóvel invadiu a pista e bateu na família. O acidente aconteceu no trecho da via que liga Juazeiro do Norte a Missão Velha.

O motorista prestou esclarecimentos à polícia. “Ele disse que um outro veículo bateu na traseira dele e ele perdeu o controle do carro e bateu na moto”, conta a delegada à frente do caso, Carla Guedes, responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos e Crimes de Trânsito.

Segundo parentes da família, Maria Cleide Rodrigues Paulo, de 46 anos, estava no moto com Pedro Lucas Rodrigues Paulo, de 6 anos, e Clara Samila Rodrigues Paulo, de 22 anos.

Elas tinham ido buscar a criança na escola e retornavam para casa. Cleide e Pedro faleceram ainda no local. A filha mais velha foi socorrida no Hospital Regional e está com a saúde estável.

"A criança é da idade do meu filho. "Eu recebi as fotos do acidente em um grupo, conheci e entrei em desespero. Tenho família na comunidade onde eles moravam, todo domingo estamos juntos", conta o pintor e amigo da família, Alexandre Sousa.