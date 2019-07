Líder religioso é preso suspeito de estuprar crianças carentes em Itaitinga

A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (26) um líder religioso suspeito de abusar de crianças carentes em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (29) pela Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a polícia, o suspeito possuía uma relação de proximidade com as vítimas e oferecia dinheiro, video game e roupas para atraí-las.

Policiais civis foram até a casa do religioso no Bairro Vila Machado, onde ele foi preso. No imóvel foram apreendidos um aparelho celular e uma cadela que se encontrava em situação de abandono.

Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga. As investigações vão tentar identificar outras possíveis vítimas do religioso.

Pai de santo preso em Ibiapina

Um pai de santo foi preso em Ibiapina, também na última sexta-feira (26) suspeito de dopar e estuprar mulheres que frequentavam a casa de oração em que ele realizava os rituais religiosos.

Francisco Aucivan está preso na Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, onde ficará à disposição da Justiça.