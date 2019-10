Homem é morto e outro fica ferido em briga no município de Iguatu

Um homem morreu e outro ficou ferido gravemente após uma briga com instrumentos agrícolas na manhã deste sábado (19), no município de Iguatu, interior do Ceará. Francisco de Assis da Silva, de 60 anos, foi preso em flagrante suspeito de desferir golpes de foice e facão contra Raimundo Fenelon Francelino, de 52 anos, que morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por volta das 6 horas da manhã, a PM recebeu a informação sobre uma briga entre dois homens no Sítio Piripiri, na zona rural do município. Segundo a denúncia, dois homens estariam utilizando uas ferramentas para golpear um ao outro.

Ao chegarem à ocorrência, os agentes encontram Raimundo Fenelon já morto e Francisco de Assis com vários ferimentos espalhados pelo corpo. Raimundo foi preso em flagrante e encaminhado para o hospital local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Devido à gravidade dos ferimentos, após receber os primeiros socorros o homem foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, no município de Crato. A polícia ainda investiga as causas da briga e da morte do agricultor.