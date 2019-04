Gegê e Paca: acusado de participar das execuções de líderes do PCC é preso em Sergipe

A Polícia Federal cumpriu neste domingo (7), em Sergipe, mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Aquiraz, em desfavor de Carlenilton Pereira Maltas, acusado de ser um dos executores de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em fevereiro de 2018. Ambos eram membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e foram assassinados em 15 de fevereiro do ano passado.

A prisão foi resultado de trabalho conjunto das superintendências da PF do Ceará e de Sergipe.

Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, assassinados em fevereiro de 2018, no Ceará

Prisão de suspeito em São Paulo

A Polícia Federal prendeu no último dia 16 de janeiro outro acusado de assassinar Gegê do e Paca. O homem, identificado como Jefte Ferreira dos Santos, era considerado foragido, além de ter sido denunciado pelo Ministério Público à Justiça pela participação no crime. Ele foi detido em São Paulo.

De acordo com a polícia, Jefte foi preso numa casa de praia em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Ele estava com o namorado. Após a prisão, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital do estado.

Segundo a delegada Vanessa Souza, Jefte fez a preparação logística para receber outros envolvidos que vieram de São Paulo para participar do crime. Ele reservou o hotel e fez alguns pagamentos.

Os agentes da PF apreenderam com Jefte telefones celulares. Ele deverá permanecer em São Paulo até ser transferido para o Ceará, onde o crime foi cometido e onde estão concentradas as investigações do caso.

Mortes em Aquiraz

Gegê e Paca eram líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Os corpos dos dois só foram encontrados no dia seguinte às execuções, próximo a uma mata fechada em Aquiraz. Os homicídios aconteceram mediante um ousado planejamento, que incluiu até o uso de um helicóptero.

O caso ganhou repercussão à medida que surgiam revelações sobre o crime misterioso e a vida luxuosa que a dupla do PCC levava com suas famílias no Ceará, desde setembro de 2017.

