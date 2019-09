Uma comerciante foi assassinada a golpes de faca pleo ex-namrado na noite desta terça-feira (17), na Comunidade Renascer, no bairro Paupina, em Fortaleza. O assassinato ocorreu dentro da residência da vítima, Antônia Cariré do Nascimento, 41 anos, conhecida como "Nice". O homem de 35 anos que trabalhava em uma pizzaria, cometeu suicídio em seguida. O Sistema Verdes Mares apurou com vizinhos e familiares que ele não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima era natural da cidade de Independência, a 310 km de Fortaleza, no entanto morava em Fortaleza há 25 anos. Nice como era conhecida pelos vizinhos tinha uma lojinha de confecções e era querida por todos.

Vizinhos afirmaram que o casal namorava há pouco tempo, cerca de quatro meses e que Nice já havia revelado para familiares que o namorado era muito agressivo. O homem morava na mesma rua com uma sobrinha.

Os vizinhos ainda relataram que, na tarde de terça-feira, no dia do crime, o homem ainda almoçou com a vítima e que apresentava sinais de embriaguez. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) afirmou que ela foi atingida a golpes de faca e achada morta no quarto. Ele foi encontrado morto na cozinha. O agressor utilizou três facas diferentes, sendo duas de mesa e uma “peixeira”.