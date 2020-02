Dois suspeitos são mortos durante tentativa de assalto contra policial no bairro Montese

Uma tentativa de assalto contra um policial à paisana e sua família terminou com dois suspeitos mortos na noite desta sexta-feira (21), no bairro Montese, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, o policial parou em um posto de gasolina para abastecer o carro em que estava com a família quando foi abordado por um dos suspeitos que obrigou ele a descer do veículo. Logo depois, um segundo suspeito apareceu e ordendou que o restante da família saísse do carro.

O agente de segurança reagiu e atirou contra a dupla. Um morreu ainda no local e outro foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Nenhuma das vítimas da tentativa de assalto ficou ferida.