Defesa de médico preso por crimes sexuais ingressa com pedido de habeas corpus na Justiça

A defesa do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Hilson de Paiva, de 70 anos, ingressou com um pedido de habeas corpus, na Justiça Estadual, na noite desta terça-feira (23). Ele está preso desde a última sexta (19) por suspeita de abusar sexualmente de pelo menos 17 mulheres e filmar os crimes sexuais.

No sábado (20), o juiz de Cruz rejeitou um pedido da defesa de conversão da prisão preventiva do médico em prisão domiciliar. A requisição da defesa se baseava nas doenças que fragilizam o preso, mas o magistrado recusou o pedido por falta de provas que garantissem o estado de saúde de José Hilson.

O prefeito afastado de Uruburetama segue detido na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) anunciou que uma força-tarefa, concentrada no Município de Cruz, é responsável por dar andamento às investigações policiais contra o médico.

Vazamento de vídeos contestado

Um total de 63 vídeos entregue ao Ministério Público do Ceará (MPCE) e, depois, repassado à Polícia Civil mostra supostos abusos sexuais do médico contra as pacientes. A existência do material foi divulgada com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, no programa Fantástico, da TV Globo, no último dia 14 de julho.

A defesa de José Hilson de Paiva revelou que irá requerer às autoridades policiais de Cruz e Uruburetama instauração de investigação para apurar a autoria do vazamento dos vídeos e da subtração de um HD que armazenava todas as imagens, que desapareceu da residência do suspeito há, pelo menos, um ano. Leandro Vasques afirma que o caso se enquadra na 'Lei Carolina Dieckmann'.