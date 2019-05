Criminosos invadem casa de prefeito afastado de Beberibe e ferem moradores

Criminosos invadiram a casa do Padre Pedro da Cunha, ex-prefeito da cidade de Beberibe, feriram-no e atiraram contra familiares do político na noite deste sábado (5), no município do Eusébio. Cunha foi afastado da Prefeitura de Beberibe pela justiça eleitoral em dezembro de 2018, na “Operação Cartas Marcadas”, por improbidade administrativa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quatro homens armados invadiram a residência, renderam duas pessoas que estavam no local e anunciaram o assalto. As vítimas seriam Padre Pedro Cunha e a mãe, segundos testemunhas.

Durante a ação, outra moradora chegou no local em um veículo e buzinou para que o portão fosse aberto. Um dos suspeitos atirou contra a motorista, que ficou ferida. O padre também foi lesionado.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Padre Pedro da Cunha, mas ele não quis comentar sobre o caso.

De acordo com a Delegacia do Eusébio, o ex-prefeito de Beberibe compareceu na unidade policial na madrugada deste domingo (5) para prestar depoimento, mas foi orientado a voltar em outro horário, devido à quantidade de demandas no local.

Até a manhã deste domingo não foi registrado nenhum Boletim de Ocorrência sobre o caso.

A polícia foi acionada para o local do crime e realizou buscas na região para tentar identificar os suspeitos. Ninguém foi preso até o momento. Não há informações se os criminosos chegaram a levar algum objeto das vítimas.