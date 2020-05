Corpos de mulher e das duas filhas são encontrados na casa onde moravam, em Messejana

Os corpos de uma mulher e das duas filhas foram encontrados pela polícia nesta sexta-feira (1º), na casa onde moravam, no Bairro Messejana.

Segundo os agentes, as mortes já haviam acontecido há mais de 24 horas até que fossem achadas. O marido e pai das crianças, que vivia com elas, não foi encontrado no local. O casal era natural do Piauí, mas já morava há 11 anos em Fortaleza.

O corpo foi encontrado por intermédio dos vizinhos que sentiram o odor característico dos corpos. Eles se deram conta da falta de notícias das vítimas depois de serem contactados por familiares da mulher, no Piauí, que já tentavam falar com ela há dois dias, sem sucesso.

Ao entrar na casa, a polícia percebeu marcas de sangue espalhadas pelo chão. A mulher e uma as crianças estavam em um quarto, enquanto a outra garota foi achada em outro cômodo. Segundo vizinhos, as meninas tinham sete e onze anos de idade.

Suspeita-se que elas tenham sido mortes a pauladas e facadas. Uma chave de fenda e uma faca de cozinha ensanguentadas foram encontradas na residência.