Cinco acusados de matar três mulheres em mangue no bairro Vila Velha vão a júri popular

Os cinco envolvidos da morte das três mulheres decapitadas, no dia 2 de março de 2018, em um mangue, no bairro Vila Velha, na capital, serão julgados por júri popular nesta quarta-feira (27). O julgamento acontecerá no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua. O crime foi filmado e teve vídeo compartilhado em redes sociais.

Os réus Francisco Robson de Souza Gomes, Bruno Araújo de Oliveira, Jeilson Lopes Pires, Júlio César Clemente da Silva e Rogério Araújo de Freitas planejaram e executaram as mortes de Nara Aline Mota (23), Darcyelle Ancelmo de Alencar (31) e Ingrid Teixeira Ferreira (22).

As vítimas foram torturadas e decapitadas devido a integrarem a facção criminosa Comando Vermelho (CV), rival da facção que os reús eram membros, a Guardiões do Estado (GDE).

Os réus serão julgados por três homicídios triplamente qualificados, por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além de destruição e ocultação dos cadáveres, participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tortura.

O réu Francisco Robson, que está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, será julgado por videoconferência.

O julgamento será presidido pelo juiz Victor Nunes Barroso, titular da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, e terá defesa de Sulamita Teixeira e acusação de Joseana França.