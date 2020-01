Celulares e demais objetos perdidos ou furtados no Aterro estão disponíveis no 2º distrito policial

Os objetos recuperados pela polícia após captura de dois suspeitos ontem estão disponíveis no 2º Distrito Policial (DP), delegacia do Bairro Aldeota. São 39 celulares, uma máquina fotográfica, relógio, documentos, cartões de crédito e uma quantia de R$ 805 em espécie. Quem teve os pertences roubados no Réveillon do Aterro pode procurar a unidade, informou a polícia, munido de algum documento que prove que aquele bem é seu.

Para quem teve o celular roubado, é necessário levar o número de IMEI, que é a identificação do aparelho.

A prisão

A Polícia prendeu em flagrante dois homens suspeitos de roubar pertences de populares no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada do dia 1º de janeiro. Com os suspeitos foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro e outros pertences roubados na festa de Réveillon.

Os homens foram identificados como Fabrício Mendes Ribeiro, 29, natural do Pará, e Anderson Carlos Kaires Costa, 27 anos, natural do Maranhão. Eles foram levados pra Delegacia de Capturas e Polinter (Decap).