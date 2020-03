Carga de cigarros avaliada em R$ 40 mil é apreendida pela polícia em Mombaça

A Polícia Civil apreendeu uma carga com 1.900 maços de cigarros contrabandeados escondidos dentro de um depósito na cidade de Mombaça, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (4). Um homem de 35 anos responsável pelo material contrabandeado foi preso em flagrante.

Conforme o delegado Rodrigo Delamary, da Delegacia de Mombaça, a polícia estava monitorando a chegada da mercadoria há algumas semanas e flagrou o momento em que o suspeito preparava o material para distribuição em cidades vizinhas. Cerca de 380 mil unidades de cigarros foram apreendidas e o material foi avaliado em R$ 40 mil.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.