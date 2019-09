Assaltante usava torneira para fingir estar armado ao abordar em Juazeiro do Norte

Um homem que usava uma torneira para fingir estar armado para realizar assaltos foi preso no final da manhã desta segunda-feira (17), no Bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. O suspeito foi preso por uma equipe do moto patrulhamento do Raio, da Polícia Militar. após roubar o celular de uma mulher.

Cícero Tarcísio de Sousa Barros, 23 anos, foi autuado pelo crime de roubo. De acordo com a polícia, o homem usava a torneira embaixo da camisa, intimidando as vítimas a entregarem os pertences pessoais.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e depois encaminhado para a cadeia pública da cidade.