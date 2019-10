Agente penitenciário cearense é preso por fraudar concurso público em João Pessoa

Um agente penitenciário do Ceará foi preso por fazer, no lugar de uma outra pessoa, a prova do concurso da Fundação Desenvolvimento da Criança e Adolescente Alice de Almeida (Fundac), em João Pessoa, na Paraíba, na manhã do último domingo (27). O homem por qual o agente se passava também foi preso.

Segundo o portal G1, os agentes da Polícia Militar receberam a denúncia de uma possível fraude no concurso e abordaram uma pessoa que estava inscrita na prova, na frente da faculdade onde estava sendo realizado o exame. Eles constataram então que o agente penitenciário fazia a prova no lugar do primeiro suspeito. O agente portava uma arma e documentos falsos.

O concurso ofertava vagas para agentes socioeducativos e era realizado pela Secretaria de Estado da Administração da Paraíba.

Os dois suspeitos foram presos e levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil paraibana para prestar depoimentos.

Eles devem ser indiciados por fraude em concurso público, uso de documento falso e falsidade ideológica. Foram apreendidos os documentos falsos e a arma que estavam com o agente penitenciário.