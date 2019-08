Advogados forjavam documentos e conseguiam testemunhas falsas para beneficiar facções, diz MP

Advogados forjavam documentos e conseguiam testemunhas falsas para beneficiar membros de facções criminosas no Ceará, com a ajuda de três servidores do Tribunal de Justiça. Esta é uma das descobertas da operação Rábula, divulgada pelo Ministério Público do Ceará na manhã desta sexta-feira (2). Ao todo estão sendo 25 mandados, sendo 10 de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva e sete de prisão temporária e na operação do órgão e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

De acordo com o promotor Rinaldo Janja, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), o esquema criminoso incluía a confecção de documentos públicos falsos, como certidões de antecedentes criminais, e de cartas de empregos para serem usadas principalmente na Vara de Eexecução Criminal na tentativa de conseguir a progressão de regime dos presos.

A Operação Rácula teve início em novembro de 2017. Os investgiadores não detectaram uma facção especifica se beneficiando com o esquema. "São vários bandidos, vários clientes, várias organizações", afirmou o Promotor. Seguno MP, não há participação de juízes, promotores nem foi comprovado o envolvimento de policiais civis. Há um mandado de prisão contra um policial militar.

Além das fraudes nas documentações, os advogados também atuavam tentando escolher e antecipar as datas das audiências de custódias.

Impunidade e furtos a caixas eletrônicos

O Procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, explicou que essa organização criminosa foi construída para garantir a impunidade dos criminosos. E em uma segunda etapa foi descoberto outro grupo criminoso que realizaca furtos mediante arrombamentos de caixas eletrônicos. A quadrilha contava com a participação de advogados, particulares e criminosos vindos do estado de Santa Catarina para atuarem no Ceará. É deste grupo o policial militar alvo de mandado.

"Esses criminosos estavam sendo monitorados pela polícia e Ministério Público desde 2017. Tinham ramificações envolvidas em outras organizações do Peru e da Bolívia", disse o procurador.

O material apreendido durante a Operação vai ser analisado e os investigadores vão tentar identificar a participação de outros suspeitos, os valores das proprinas pagas, bem como detalhes de como funcionava todo o esquema.

Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza e estão sendo cumpridos com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do MPCE (NUINC), do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado do Ceará (DTO), da Polícia Militar do Estado do Ceará e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (COINT).