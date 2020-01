Corpo de idosa morta por namorado de cuidadora é sepultado neste domingo (26)

O sepultamento da idosa Maria Nisia Teixeira Freitas, de 82 anos, vítima de latrocínio na tarde da última sexta-feira (24), foi realizado na manhã deste domingo (26), a partir das 8h30, e teve a presença de familiares e amigos próximos. A polícia acredita que o responsável pela morte da idosa é o namorado da cuidadora de Maria Nisia. Iza Pismel, 52 anos, teria facilitado a entrada do companheiro dentro da casa da idosa, onde aconteceu o crime.

> Cuidadora suspeita de latrocínio de idosa vivia em casa da vítima avaliada em R$ 1,2 milhão

De acordo com o sobrinho de Maria, Benedito Matos, que compareceu ao velório, o crime abalou a família. "Nunca esperávamos que minha tia fosse sofrer por algo dessa forma. Ela era uma mulher reservada e que vivia de um jeito muito simples. Estamos muito tristes e revoltados com toda essa situação", contou. De acordo com ele, a idosa também era conhecida por ajudar pessoas em necessidade. "Ela sempre fez o bem e tinha essa característica de acolher as pessoas, de ajudar. Ela via alguém na rua ou alguém que batia na porta e já colocava para dentro de casa. E assim ela fez com essa mulher e até mesmo com esse sujeito que acabou ceifando a vida dela".

Crime

A ação foi descoberta após a denúncia de um assalto a residência no Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Na fuga com o carro da vítima, que foi morta a pauladas, uma perseguição policial foi realizada até o bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, mas o homem foi capturado pela polícia após colidir com outros três veículos, na Avenida Coronel Carvalho. Na delegacia, ele confessou o crime e a cuidadora Iza Pismel dos Santos, 52 anos, foi apontada como uma das envolvidas.

Segundo informações policiais, Iza Pismel morava em um dos imóveis da idosa e a propriedade está avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão. Segundo o tenente Cícero Filho, do 22º Batalhão de Polícia Militar, onde o caso foi registrado, a mulher teria uma vida de "filha" do casal de idosos. "Tinha confiança total dos idosos, que cederam um imóvel duplex para ela morar perto deles. Ela colocou um amante dentro de casa e passou a tramar esse roubo que acabou vitimando a senhora de 82 anos", explicou. O esposo da vítima, que tem Alzheimer, não ficou ferido durante o crime.