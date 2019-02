Reclamações sobre tratamento 'diferente' em eleição expõem fissura no PSL do Ceará

Em meio às denúncias de supostas candidaturas "laranjas" do PSL no País, filiados insatisfeitos do partido do presidente Jair Bolsonaro se mobilizam na formação de uma frente intitulada "Nova Direita do Nordeste". No Ceará, a legenda apresenta as primeiras fissuras, desde que alas internas começaram a protestar contra critérios adotados pela presidência do PSL no Estado para a indicação de candidatos a deputado federal e estadual em 2018.

No Ceará, o diretório estadual do PSL lançou 77 candidaturas ao Legislativo. Poucos, no entanto, receberam verbas do Fundo Eleitoral. Das 19 candidatas à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, apenas a empresária Gislani Maia, postulante a deputada estadual, recebeu recursos da direção nacional: R$ 150 mil.

> MPE abre investigação contra o PSL no Ceará

Integrantes do partido reclamam da pouca estrutura oferecida pelo PSL no Estado para outras candidaturas, que eles consideravam ter potencial de voto nas urnas. O presidente do PSL de Morada Nova, Natan Andrade, diz que houve "diferença" no tratamento dado a algumas postulações, em detrimento de outras.

"A gente cobrou e o secretário geral do partido (Aldairton Carvalho) ficou de fazer essa conciliação, mas outros candidatos acabaram sendo prejudicados. A gente teve a pré-convenção e pediu pra ver a relação de candidatos, com o intuito de colocar pessoas no interior. O tempo de TV foi todo para o Heitor (Freire)", relata.

Natan é da ala ligada a Perpétua Aguiar, uma das fundadoras do movimento Direita Ceará, coordenado por Heitor Freire, atualmente. Hoje, os dois líderes são desafetos.

Insatisfeitos

Nas eleições para a Assembleia e a Câmara, o PSL se coligou com o DC. Juntos, lançaram 94 candidatos na chapa proporcional. Apesar de a coligação ter tido menos de 10 segundos no rádio e na TV, Natan esperava que o horário fosse dividido com o máximo de candidatos possível. "Pega os segundos, não põe ninguém ao vivo, põe imagens com foto. Eu não posso beneficiar e prejudicar os colegas".

Insatisfeitos do PSL no Ceará e em outros estados nordestinos, como Maranhão, Bahia e Pernambuco, articulam uma frente intitulada "Nova Direita do Nordeste". Pelo menos, 10 "dissidentes" se mobilizam para levar as queixas à direção nacional. Procurado, o presidente Heitor Freire não respondeu até o fechamento desta matéria. O secretário-geral do partido, Aldairton Carvalho, também não atendeu às ligações.

Divergências internas no PSL não são novidade. No fim de 2018, a bancada eleita da sigla entrou em conflito pela articulação política no Congresso, após vazamento de conversas da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).