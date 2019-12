PSDB reafirma apoio a reformas e não abre mão de candidato em 2022

Colocado em posição de coadjuvante após as eleições presidenciais do ano passado, o PSDB debateu, neste sábado (7), em congresso nacional do partido, realizado em Brasília, posicionamentos da legenda em relação ao Governo Bolsonaro e, também, rumos a serem traçados com vistas a 2022. Em manifesto, a sigla tucana reafirma apoio às reformas voltadas "à modernização da economia ora em curso", mas também diz que estará do lado oposto a qualquer governo que "investe contra as instituições" e ameaça a democracia.

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que o partido não abre mão de candidato próprio à Presidência da República em 2022. Ele afirmou ainda que o PSDB "continua sendo um partido com alternativas" e vai lutar para retomar o protagonismo no campo de centro da política.

O congresso da legenda ocorreu em meio a um novo racha, desta vez por causa da disputa de 2022. Depois de atropelar o tucano Geraldo Alckmin na campanha presidencial do ano passado para incentivar o voto "Bolsodoria", o governador de São Paulo, João Doria, prepara sua própria candidatura à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Ele enfrenta, porém, um concorrente interno: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

O próprio presidente da sigla já dirigiu afagos públicos a Leite e, neste sábado, citou Doria como exemplo de "força" dentro do partido, mas não deixou de mencionar que o PSDB tem "quadros importantes".

Prévias

O governador de São Paulo, no congresso, defendeu que "o campo liberal é o campo que pode mudar o Brasil" e sinalizou que o PSDB pode realizar prévias para escolher seu candidato ao Palácio do Planalto, caso haja mais de um nome na jogada. "Nas duas candidaturas que participei, fizemos prévias sou fruto das prévias", afirmou Doria.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por sua vez, disse que estará em 2022 onde o partido desejar. "Nos bastidores ou no palanque, vou dar minha contribuição. Mas no momento, meu foco integral é no Governo do Rio Grande do Sul", declarou. Ele já foi elogiado como exemplo de "renovação política" pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Além dos dois governadores, também estiveram presentes Reinaldo Azambuja, gestor do Estado de Mato Grosso do Sul, parlamentares, prefeitos e militantes tucanos. O senador Tasso Jereissati, principal liderança do partido no Ceará, também compareceu ao congresso da sigla.

Disputa na Câmara

Com a bancada do PSDB dividida pela liderança na Câmara, João Doria disse ver o movimento como saudável. Para ele, a disputa é democrática e “não vai provocar fissuras”.

Candidatos

O deputado Celso Sabino (PA) é um dos nomes que disputam o posto. Do outro lado, está o deputado Beto Pereira (MS). A bancada tucana na Câmara é composta por 32 parlamentares.