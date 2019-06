Paulo César Norões: Santos cruz não resistiu às pressões

Quando tudo parecia pacificado em relação aos conflitos entre a ala ideológica do Governo - que inclui os filhos do presidente Bolsonaro e o ideólogo Olavo de Carvalho e seus seguidores, em especial -, e o general Santos Cruz, eis que o Palácio do Planalto anuncia a demissão do então secretário de Governo.

Em que pese a antiga amizade com o presidente e o rico currículo do militar em missões dentro e fora do Brasil, Santos Cruz perdeu a queda de braço com seus opositores, que não engoliam o que eles entendiam como 'rebeldia' do então ministro, que jamais aceitou interferência em sua área. A decisão de demití-lo, portanto, é atribuída à "falta de alinhamento político-ideológico" e embates com outros integrantes do próprio Governo.

Cabe ressaltar que antes de demitir Santos Cruz, Bolsonaro se entendeu com os demais generais de seu Governo - inclusive o general Heleno estava junto com o presidente quando Santos Cruz foi comunicado. E, para seu lugar, convocou Luiz Eduardo Ramos, outro general.

Na entrelinhas

Na carta de despedida de Santos Cruz, agradecimentos aos servidores, deputados e senadores - menção especial aos presidentes Davi Alcolumbre (Senado) e Rodrigo Maia (Câmara), governadores e prefeitos; imprensa, além de autoridades e representantes de diversas instituições. O último trecho da carta algo que pode ser entendido como uma fina ironia: "Ao presidente Bolsonaro e seus familiares, desejo saúde, felicidade e sucesso".

Projetos viabilizados

Ministra Tereza Cristina (Agricultura) foi representada na abertura da Pecnordeste pelo ex-deputado Danilo Forte, hoje seu assessor especial. Danilo anunciou que a ministra vem em breve ao Ceará para anunciar o Agronordeste e o Plano Safra, cujos recursos já estão assegurados.

Especulando

Tábata Amaral, a jovem estrela do PDT na Câmara Federal, teve Ciro Gomes como companhia em suas andanças por Fortaleza. Já há quem vislumbre aí uma dobradinha interessante para 2022. Seria a união da experiência com a juventude e capilaridade eleitoral em São Paulo e no Nordeste. Faz sentido...

Saneamento

Deputado Sérgio Aguiar (PDT) revela que o governador Camilo amadurece megaprojeto de saneamento básico nas regiões metropolitanas de Fortaleza e Juazeiro do Norte. "Será um exemplo para o Brasil", diz. Aliás, em Camocim, terra de Aguiar, a sede do município será 100% saneada, a primeira do Nordeste. As obras já estão em curso.

Cidadania

Jornalista Moacir Maia, coordenador de Comunicação da Prefeitura de Fortaleza, vai virar cidadão fortalezense. Iniciativa do vereador Dr. Porto (PRTB), autor do projeto. Entrega será nesta terça-feira (18), às 19h30, na Câmara Municipal. Maia é natural de Limoeiro do Norte e radicado na Capital desde 1979.