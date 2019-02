Paulo César Norões: Roberto Pessoa garante BNB

O deputado Roberto Pessoa esteve com o chefe da Casa Civil do Governo Bolsonaro, deputado Onyx Lorenzoni. Pessoa disse que perguntou ao ministro sobre a fusão do BNB com o BNDES ou a extinção do banco. Lorenzoni, segundo o deputado, foi rápido na resposta: "Não existe esse projeto no Governo. A área econômica nunca tratou esse tema. O BNB segue com seu papel na região", disse Roberto Pessoa. A resposta do ministro Lorenzoni tem o testemunho de oito deputados federais cearenses, o chamado G8 do presidente Bolsonaro no Ceará.

O Banco do Nordeste é fundamental para o desenvolvimento da região. Os deputados, empresários e entidades de classe de todo o Nordeste devem ficar alertas sobre manobras que possam suscitar dúvidas em relação aos órgãos públicos que atendem aos nove estados nordestinos. No campo político, não ficaria bem para o presidente Bolsonaro dizimar a instituição que mais contribui economicamente para o povo nordestino, irrigando com cerca de R$ 300 bilhões a microeconomia, as pequenas, médias e grandes empresas.

Criação de agenda regional

O deputado Salmito (PDT) defende a proposta de criação da Comissão Especial de Desenvolvimento das 14 Regiões de Planejamento do Estado do Ceará. Como pontapé inicial, ele anunciou a realização, em parceria com a Secretaria das Cidades, de um seminário na próxima segunda-feira (25), na Assembleia Legislativa.

MDB tem novo líder

O deputado Walter Cavalcante foi eleito líder do MDB na Assembleia. Ele vai se unir ao secretário geral do MDB, João Melo para reestruturar o partido em Fortaleza, começando pelas zonas. O MDB quer chegar forte em 2020. Leonardo Araújo será o vice-líder.

Jeitinho

O governador Camilo Santana tirou Antônio Nei, ex-prefeito de Pereiro, da Secretaria de Cidades a pedido do secretário Zezinho Albuquerque. Nei, indicado pelo DEM, foi nomeado Secretário Executivo de Pesca da SDA.

Prestígio do geraldo

A posse do administrador de empresas Geraldo Luciano como presidente do Partido Novo, no Ceará, foi o maior evento político do início de ano. Geraldo Luciano, que agora entrou de verdade na política, tem uma tarefa forte. Preparar o Novo para a eleição em Fortaleza e nas grandes cidades do Ceará. Prestígio mostrou ao lado de João Amoêdo.

Titular da CCJ

Nessa quarta-feira (20), o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT/CE), que está em seu primeiro mandato, foi indicado membro titular da Comissão mais importante da Câmara Federal: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Todos os projetos importantes precisam ser debatidos e votados nesta Comissão antes de irem a Plenário. Além da CCJC, o parlamentar também ganhou titularidade na Comissão do Turismo, que é uma das pautas prioritárias no mandato do cearense.

* Roberto Moreira redigiu a coluna.