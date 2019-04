Paulo César Norões: Reforçando o voluntariado

O principal ponto destacado pelo prefeito Roberto Cláudio em reunião com representantes do terceiro setor, nesta terça-feira, foi o reconhecimento de que o Fortaleza Voluntária não pode ser encarado como uma ação exclusiva da Prefeitura, mas dos próprios cidadãos que se dispõem a dedicar parte de seu tempo a ajudar a quem precisa. Daí a iniciativa de trazer para Fortaleza o empreendedor social Fábio Silva, que sacudiu o Recife ao criar uma plataforma que faz a convergência de iniciativas da sociedade no voluntariado. Ele fundou o Porto Social, uma incubadora de empreendimentos sociais. Iniciativa que o levou a um passo seguinte, a idealização do Transforma Recife, programa da Prefeitura de lá que visa transformar a cidade na "capital da solidariedade". O case pernambucano é a inspiração para o Fortaleza Voluntária. A ideia é que o cidadão, o terceiro setor e o poder público possam caminhar na mesma direção. Como bem colocou Fábio Silva, na apresentação de terça-feira, na Edisca, uma ação solidária não faz bem apenas a quem recebe uma doação, mas também a quem doa. Um sentimento único, inigualável, de impactar na vida do próximo.

Saneamento é saúde

Na primeira audiência pública realizada pela comissão que analisa a MP do Saneamento, nesta terça, o senador Tasso Jereissati (PSDB) ressaltou o fato de a Medida Provisória pôr o assunto como pauta fundamental nacional. Uma pauta antiga dele. "Quando eu era governador, dizia que o melhor médico do Ceará era o saneamento básico. Responsável por quedas não só no número de doenças, epidemias e etc, mas na economia também, pois a assiduidade de cidadãos aos hospitais decai barbaramente", disse.

Piso dos agentes

Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade mensagem do governador Camilo Santana, que estabelece o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde do Estado. Os deputados Guilherme Landim (PDT) e Elmano de Freitas (PT) conseguiram do governador o compromisso de, nos próximos dois anos, enviar à Casa mensagem para cada ano com proposta do escalonamento. Aprovaram, ainda, Emenda determinando que, ao fim do escalonamento, previsto até 2021, os agentes recebam o reajuste de acordo com o piso nacional ou, caso não haja, o reajuste segundo o valor para o funcionalismo público estadual. Desde fevereiro já existia na Casa um Projeto de Indicação de Landim neste sentindo.

Apoio condicionado

A Confederação Nacional dos Municípios se comprometeu a apoiar a reforma de Previdência, contanto que o Governo Federal tire da proposta os dois itens que prejudicam os trabalhadores rurais e amplie o prazo de pagamento das dívidas municipais junto ao INSS. Pela proposta enviada ao Congresso Nacional, o prazo para os prefeitos saldarem a dívida é de 60 dias.

A frase

Do alto de seus 90 anos, o professor e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento na época dos governos militares Delfim Neto 'mitou' no programa Roda Viva, da TV Cultura, última segunda: "Esquerda e direita no Brasil, só serve para sinal de trânsito". A frase viralizou e virou rapidinho trending topics nas redes sociais.