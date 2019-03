Paulo César Norões: Projeto facilitará vida de estudantes

Diabetes e acessibilidade, dois temas da maior importância, ganharam a atenção do deputado Fernando Santana (PDT). Ele apresentou dois projetos que podem gerar forte impacto na vida de muitos alunos da rede pública.

Um deles propõe um cardápio específico a estudantes com diabetes, doença cuja taxa de incidência cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. O Brasil, com 16 milhões de casos, ocupa o 4º lugar no ranking mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Já o outro projeto garante aos alunos portadores de deficiência locomotora a matrícula nas escolas da rede pública do Estado próximas de suas residências, além da acomodação do aluno em turmas em espaços físicos de fácil acesso dentro da escola. Matérias que, pelo mérito, já merecem a atenção dos demais deputados.

São projetos de indicação, ou seja, mesmo aprovados na Assembleia Legislativa, só serão implementados pelo Governo se assim desejar o governador. Entretanto, a afinidade do deputado com Camilo, que também é Santana, sugere que isso não será problema.

No Senado

O jurista paulistano Modesto Carvalhosa, que na próxima sexta-feira (15) completará 87 anos, apresentará ao Senado um novo pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF. O advogado usará como base o pedido de impedimento do ministro feito pela Lava Jato. Carvalhosa chegou a gravar um vídeo no qual diz que "o ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma condição de se manter mais como ministro do Supremo".

Moralização

Em depoimento ao Ministério Público Eleitoral, a ex-candidata do PSL Adriana Borges detalhou o esquema de lavagem de recursos do fundo eleitoral por meio de 'candidaturas fakes'. Ela contou que "Robertinho", ex-assessor do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, fez-lhe a proposta "indecente": ela receberia R$ 100 mil do fundo partidário, mas teria de devolver R$ 90 mil e ainda emitir nove cheques em branco.

Conclamação

Em discurso na tribuna da Assembleia, a deputada Aderlânia Noronha (SD) saudou as mulheres cearenses em seu dia, chamando atenção para a violência crescente, especialmente nos casos de feminicídio. "Conclamo as colegas de Parlamento, independentemente dos interesses partidários e ideológicos, a erguerem essa bandeira que, na verdade, não é só das mulheres, porém de todos aqueles que almejam uma sociedade mais justa e equilibrada", falou a deputada.

Mais mulher

O Dia da Mulher também foi lembrado pelos homens, na Assembleia. O deputado Acrísio Sena (PT) falou sobre as dificuldades vividas pelo sexo feminino e a árdua luta para chegar à posição atual. "O déficit da sociedade, em termos sociais e históricos, com as mulheres é muito alto. Eu queria destacar os milhões de mulheres que ainda lutam pela sua sobrevivência. Mulheres anônimas que lutam por emprego, renda, moradia, creche. Este é o real sentido do 8 de março", ressaltou.