Paulo César Norões: Programa de Fortaleza pode ser replicado

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), recebeu na última quarta-feira (31), no anfiteatro do Paço Municipal, os estudantes selecionados na edição 2019 do programa Juventude Sem Fronteiras, que embarcarão para Espanha e Inglaterra, nos dias 3 e 8 de agosto, respectivamente. Presente na solenidade, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) reafirmou o desejo de levar o projeto de intercâmbio também para jovens da rede estadual.

A proposta é que os jovens matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCIs) sejam selecionados em escolas de idiomas em país de língua estrangeira. Os classificados teriam passagens aéreas, emissão de visto e de passaporte, alimentação, hospedagem e seguro médico e de viagem, além de ajuda de custo e atividades culturais programadas.

O Projeto de Indicação, de autoria de Queiroz, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e encaminhado para as comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Se aprovado, segue para o governador Camilo Santana avaliar e, se for o caso, enviar à Assembleia proposta de lei criando o programa.

Em defesa da democracia

Na volta ao trabalhos na Assembleia Legislativa, o presidente José Sarto (PDT) exortou os colegas a fazerem o debate democrático de forma respeitosa, incisiva, dura às vezes, mas respeitando acima de tudo a pluralidade. "Não devemos abrir mão, um milímetro sequer, dos avanços conquistados pelas nossas Constituições com desvios antidemocráticos", defendeu, acrescentando que a história do mundo e da sociedade aponta que flertar com qualquer atalho antidemocrático não é o melhor caminho.

O calo do governo

Deputado Heitor Férrer (SD) já voltou do recesso cutucando o Governo. Questionou a proposta da Secretaria da Saúde de corte superior a R$ 36 milhões nos recursos para os hospitais do interior. A medida atingiria 29 hospitais estratégicos e 69 de HPPs, que atendem populações locais.

Dnocs

O Dnocs será tema de audiência pública no próximo dia 12, na Assembleia. Iniciativa da deputada Fernanda Pessoa (PSDB), membro da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, presidida pelo também tucano Nelinho Freitas. Estarão lá o diretor geral do Dnocs Ângelo Antônio e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Flávio Saboya, além do deputado federal Roberto Pessoa, coordenador da comissão de defesa dos órgãos do Nordeste junto à bancada federal.

Polêmicas à parte

O presidente da Fiec, Beto Studart, postou vídeo nas redes sociais conclamando os empresários brasileiros a se voltarem à realização de seus projetos de negócios em prol do Brasil. Beto diz que os primeiros meses de Governo Bolsonaro já sugerem um ambiente melhor no País após o que definiu como o grande caos dos últimos anos. Para o presidente da Fiec, malgrado o clima tenso no ambiente político, é salutar a preocupação do Governo em não semear o fisiologismo na coisa pública. Para ele, estão sendo criadas as condições necessárias para a retomada do desenvolvimento e esta é também uma tarefa a ser tomada para si pelo setor produtivo.