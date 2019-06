Paulo César Norões: Plano de trabalho em pauta

A Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado da Assembleia Legislativa terá, na manhã de hoje, reunião semanal para definir o plano de trabalho. Nas primeiras sessões, a Comissão se reuniu com técnicos do Ipece, do projeto Ceará 2050 e, ainda, visitou a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para conhecer o Observatório da Indústria.

A ideia, segundo o deputado Salmito Filho (PDT), presidente da Comissão, é, através do diálogo com a sociedade, construir uma agenda propositiva em relação às regiões cearenses e, a partir daí, buscar fundamentações técnicas para construir o plano estratégico do colegiado. A Comissão tem ainda os deputados Leonardo Pinheiro (PP), Guilherme Landim (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Fernando Santana (PT), Sérgio Aguiar (PDT), Audic Mota (PSB) e Carlos Felipe (PCdoB).

Projeto

Presidente José Sarto assinou termo de cooperação técnica com a Seduc para a produção e veiculação na TV Assembleia do programa “Ao Pé da Letra”, para incentivar o gosto de alunos do ensino médio da rede pública por leitura e ortografia. O programa começa no segundo semestre deste ano e vai premiar os craques no soletração.

Investimento

O financiamento de R$ 225 milhões que o governador Camilo Santana conseguiu junto ao Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW) para tocar o programa Águas do Sertão, vai permitir melhor saúde e qualidade de vida à população rural do Ceará, com abastecimento de água e saneamento básico para cerca de 200 mil pessoas. O Estado vai entrar com R$ 56 milhões.

Ajuda bem-vinda

Deputado federal Júnior Mano (PL) recebeu em Brasília, junto com o colega Moses Rodrigues (MDB), dirigentes da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Discutiram recursos para a compra de novos equipamentos e custeios para a Instituição, tendo em vista a sua importância para o povo do norte do Ceará.

Boa ação

Terceiro setor beneficiado com aprovação da emenda que garante isenção das taxas de alvará de funcionamento e registro sanitário para as Organizações da Sociedade Civil. Vereadores, assim, premiam entidades sem fins lucrativos que há meses faziam essa reivindicação à Câmara e à própria Prefeitura de Fortaleza, com apoio da Frente Parlamentar em Defesa do 3º Setor, presidida pelo edil Guilherme Sampaio (PT).

Tribunal de Justiça do Ceará e a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos Estadual firmaram parcerias para aprimorar os processos de adoção e em cursos de qualificação a presos.

Os mais antigos devem lembrar do 'João Saraiva 43', no horário eleitoral, em 1996, quando ele foi candidato a prefeito de Fortaleza, pelo Partido Verde. Não se elegeu, mas jamais abandonou o bom debate, especialmente na defesa do meio ambiente. Em 2020, agora pela Rede, vai tentar vaga de vereador.