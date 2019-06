Paulo César Norões: Pela saúde mental

Deputado Evandro Leitão (PDT) sugeriu criar na Assembleia Legislativa uma Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. O anúncio foi durante seminário no Complexo das Comissões, na última segunda-feira. O parlamentar, que tem projetos tramitando na Casa para instituir políticas públicas de combate à depressão e à automutilação, vai coletar as assinaturas dos deputados para instalar a Frente.

Evandro está convencido de que esse problema é sério e merece atenção das instituições públicas e privadas. "Vamos sensibilizar os deputados com o objetivo de discutir e pensar propostas para combater essa epidemia de forma efetiva". O seminário contou com a participação de acadêmicos, psicólogos, psicanalistas, Ministério Público e Igreja.

Acórdão

Pressionada pela oposição na Comissão Mista de Orçamento da Câmara, deputada Joice Hasselmann, líder do Governo no Congresso, anunciou acórdão para aprovar o projeto que libera crédito extra de R$ 249 bilhões para o Executivo pagar as contas. Governo acatou exigências da oposição, como a garantia de R$ 1 bilhão para o Minha Casa, Minha Vida; outro bilhão para as universidades; R$ 500 milhões para a transposição de águas; e R$ 360 milhões para bolsas do CNPq.

Ataque...

Oposição se articula para conseguir as convocações de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol pelo Congresso e a instalação de CPI Mista para investigar o conteúdo do vazamento das conversas entre o então juiz e membros da Lava Jato.

...E contra-ataque

Deputados do PSL Carlos Jordy (RJ) e Filipe Barros (PR) coletam assinaturas para instalar CPI para investigar o vazamento dos diálogos. Já Heitor Freire (CE) entrou com representação na Procuradoria Geral da República para a investigação do ataque de hackers a aparelhos celulares de Sérgio Moro, integrantes da força-tarefa da Lava Jato e outras autoridades.

Enquanto isso

O próprio ministro Sérgio Moro se antecipou aos prováveis requerimentos de deputados e senadores e pediu para ser ouvido sobre as mensagens vazadas em uma das comissões do Senado. Falta só marcar a data.

Consenso

Como previsto, governadores reunidos em Brasília concordaram em apoiar a reforma da Previdência, desde que fossem revistos itens como Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadoria rural e o regime de capitalização. Agora é com o relator.

Política dos jovens

Tabata Amaral, a jovem deputada federal por São Paulo (25 anos) que tem chamado a atenção pela firmeza e clarividência ao se posicionar nos debates na Câmara Federal, participa de evento em Fortaleza, nesta quinta-feira (13), às 18h30, na sede da Edisca. Vai falar sobre educação, empreendedorismo e transformação social. Vale a pena conferir.

