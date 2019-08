Paulo César Norões: Oposição é contra venda de terrenos

O prefeito Roberto Cláudio mandou para a Câmara de Vereadores um projeto em que pede a autorização para trocar e negociar terrenos que pertencem ao Município por áreas de interesse para erguer postos de saúde, escolas, áreas de lazer e de mobilidade, entre outros equipamentos que podem beneficiar a coletividade. Setores da oposição foram contra e condenaram o projeto, solicitando a retirada da mensagem. A pergunta é: não seria o caso de fazer uma avaliação apurada e sugerir algumas melhoras? Afinal, salvo argumentação convincente em contrário, que sentido tem manter terrenos sem utilidade se você pode, usando-os como moeda de troca, proporcionar melhorias para a população?

Início

Secretário de Previdência no Ministério da Economia, Rogério Marinho participa, na próxima terça-feira (20), no Senado, da primeira audiência pública que debaterá a reforma da Previdência. A sua presença foi sugerida pelo senador Tasso Jereissati, relator da matéria. Durante toda a semana, serão realizadas seis audiências na Casa com representações de diversos segmentos.

Articulação

Tasso Jereissati deverá conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a expectativa dos deputados em relação à PEC paralela que incluirá estados e municípios na reforma da Previdência. Objetivo é que aprovada no Senado, a nova proposta possa ser bem assimilada e aprovada pelos deputados.

Divisão

Bolsonaro foi eleito defendendo a Lava Jato. Na votação do projeto de lei sobre abuso de autoridade, os deputados ficaram divididos, ou seja, metade votou a favor e metade contra. Heitor Freire está de olho. Presidente do PSL no Ceará e vice-líder da bancada pesselista na Câmara está acompanhando o porquê da divisão entre os colegas.

Sucessão em Caucaia

Nos bastidores políticos de Caucaia já se especula o quadro eleitoral em 2020. Para gente próxima ao prefeito, Naumi Amorim tem boas chances de se reeleger. O principal obstáculo, avaliam, será a provável candidata do PSDB. Emília Pessoa ganhou visibilidade como candidata a vice na chapa do General Theophilo, em 2018. Além disso, é irmã do saudoso Eduardo Pessoa, que teve quase 50 mil votos na eleição de 2016, forçando o 2ª turno com Naumi.

Brejo dos Landim

Brejo Santo está sob o comando da família Landim desde 1988, quando o médico Wellington se elegeu prefeito e depois deputado estadual, chegando a presidir a Assembleia Legislativa. Nem a morte prematura dele, em 2005, arrefeceu a força do clã. A viúva Gislaine já foi deputada estadual, enquanto o filho Guilherme, hoje na Assembleia, foi duas vezes prefeito. A atual prefeita é Teresa, irmã de Wellington e candidata natural à reeleição. Mas, se ela não quiser, Gislaine está de prontidão para manter os Landim na Prefeitura da bela cidade do sul do Ceará.