Paulo César Norões: Inteligência no combate à violência

Não é por acaso a queda dos números da violência, no Ceará é resultado de uma política de longo prazo adotada pelo comando da Segurança Pública e referendada pelo governador Camilo Santana, que vai muito além do simples aumento do número de policiais - que também e importante, registre-se.

O pulo do gato foi a decisão do secretário André Costa de priorizar a inteligência para balizar todo o planejamento das ações da Pasta que dirige. Para tanto, se cercou de gente qualificada, profissionais de diversas áreas, alguns com mestrado e doutorado.

A esses profissionais foi dada a missão de mapear o Estado, identificar onde e como o crime se estabelece e, com a ajuda de tecnologia de ponta, desenvolver ações de prevenção e combate à violência.

O trabalho fundamental de desarticulação dos chefões das facções criminosas, que comandavam suas ações de dentro dos presídios, também faz parte dessa estratégia. A própria escolha do secretário Mauro Albuquerque para a Administração Penitenciária foi uma indicação de André Costa. Os dois estão afinados.

Em paralelo, o comando da Segurança trabalha conectado a outros setores do Poder Público - União e prefeituras incluídas - e também à iniciativa privada. Afinal, faz parte do combate à violência a recuperação das áreas mais degradadas das cidades, aquelas onde o crime organizado se aproveita da ausência do Estado para se estabelecer. O resultado é que já há comunidades, em que bandidos chegaram ao cúmulo de expulsar moradores de suas casas, que aos poucos vão recuperando a dignidade.

Ontem, este colunista e colegas do jornalismo integrado do Sistema Verdes Mares tivemos a oportunidade de conhecer mais detalhadamente o que está sendo feito. É óbvio que ainda há muito por fazer - e o próprio secretário faz questão de ressaltar. Mas, é esperançoso saber que algo inteligente está sendo feito para que o cearense possa sonhar com uma melhor qualidade de vida.

Aniversário

O Centro Industrial do Ceará completou, sábado último, 100 anos. A entidade que congrega os grandes empreendedores do Estado teve, também, participação importante na história recente da política cearense. Foi de um movimento liderado por Beni Veras dentro do CIC que nasceu a candidatura de Tasso Jereissati a governador, em 1986, evento que inaugurou uma nova era na forma de governar o Estado.

Memória

Esse e outros tantos momentos marcantes da trajetória do CIC estarão registrados no Livro 100 anos com a história da Instituição, e no documentário com depoimentos dos ex-presidentes e principais líderes do Ceará sobre o CIC e sua importância, cujas gravações estão em curso. Haverá, ainda, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, após o recesso; e a continuidade na realização do Programa de Otimização do CIC, hoje presidido pelo jovem André Siqueira.

Empolgado

Presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes, recebe hoje e amanhã, cerca de 50 lideranças do interior, todos pré-candidatos a prefeito e vereador em diversos municípios. O surgimento de novas lideranças e a desenvoltura do pré-candidato tucano a prefeito de Fortaleza, Carlos Matos, tem entusiasmado Pontes, que projeta um PSDB forte na eleição de 2020.