Tribunal de Justiça do Ceará vai suspender prazos de processos judiciais a partir de segunda

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu, nesta quinta-feira, suspender todos os prazos dos processos judiciais a partir da próxima segunda-feira (23).

A medida foi tomada após reunião do Gabinete de Acompanhamento da Situação do Coronavírus, realizada virtualmente na manhã desta quinta-feira.

O TJ cearense também decidiu determinar o TeleTrabalho para magistrados e servidores; que o funcionamento das unidades judiciárias passará a ser em regime de plantão apenas para casos considerados urgentes; e que estão sendo adotadas medidas de proteção à saúde em relação ao público externo bem como para todos magistrados, servidores e colaboradores, notadamente os oficiais de Justiça, pela natureza da função.

As determinações serão publicadas na próxima segunda-feira (23), no Diário da Justiça, e passarão a valer na mesma data. São novas medidas que se somam às anteriormente emitidas pelo Poder Judiciário cearense em busca de combater o avanço do coronavírus.