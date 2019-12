Thiago Campelo vence irmão de Wesley Safadão e é eleito prefeito de Aracoiaba, no Ceará

Com 54,32% dos votos, o ex-deputado estadual Thiago Campelo, do PDT, foi eleito prefeito da cidade de Aracoibada, na noite deste domingo (1º). Ele derrotou nas urnas o irmão do cantor Wesley Safadão, Edim da Bill, do PL, que teve 45,68% dos votos, com 98% das urnas apuradas.

O município realizou neste domingo eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito após os ocupantes dos cargos eleitos em 2016, Antônio Cláudio (prefeito) e Maria Valmira Silva de Oliveira (vice), a Dona Bill, terem os diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), por abuso de poder econômico, cometido em janeiro de 2017. Dona Bill é mãe de Wesley Safadão.

Thiago Campelo e a vice Selma Maria Bezerra Gomes devem ser diplomados pela Justiça Eleitoral nos respectivos cargos até o dia 13 de dezembro deste ano. A posse na Câmara Municipal de Aracoiaba deve ocorrer logo após a diplomação.

Antônio Cláudio (prefeito) e Maria Valmira Silva de Oliveira (vice), a Dona Bill recorreram da decisão e Antônio Cláudio conseguiu liminar para ficar no cargo, onde permaneceu até setembro deste ano. Já Dona Bill renunciou em 2018, após os escândalos de abuso de poder econômico no processo eleitoral de 2016, por a chapa ter feito doações de quatro ambulâncias para o município.

Alianças e apoios

Depois de Antônio Claudio ter sido tirado do cargo de prefeito após o TRE derrubar uma liminar que o mantinha, em setembro deste ano, o presidente da Câmara Municipal Helder Loureiro, do PSDB, assumiu a prefeitura. Ele deu apoio a Thiago Campelo na eleição suplementar. Dona Bill apoiou o filho, Edim da Bill.