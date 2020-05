Secretário adjunto de Regina Duarte é exonerado do cargo

O secretário especial adjunto Pedro José Vilar Godoy Horta, um dos primeiros nomeados de Regina Duarte, foi demitido da função. A exoneração foi publicada com a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (15).

Horta estava há pouco mais de duas semanas no cargo. Ainda não foi definido um substituto.

Dois dias após assumir o cargo, Regina nomeou Pedro Horta como chefe de gabinete. No fim de abril, Horta passou a ser secretário especial adjunto.

Anterior aos cargos no governo Bolsonaro, o advogado era chefe do departamento comercial da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), além de ter sido secretário parlamentar e advogado de Celso Russomanno, professor de direito constitucional e candidato a vereador e deputado.

A exoneração do secretário se dá num contexto de duras críticas à Regina Duarte, após ter minimizado tortura e mortes na ditadura em entrevista à CNN.