Previdência: PDT confirma acordo em benefício dos professores

Em discurso no Plenário, pouco antes da votação do destaque apresentado pelo PDT que reduz a idade de aposentadoria dos professores e professoras, o líder do partido, André Figueiredo, ressaltou com entusiamo a construção de um acordo em defesa dos docentes no país. "Mesmo em um ambiente de elevada discórdia conseguimos construir um acordo que será bem vindo para o segmentos dos professores", disse.

O destaque apresentado pretende reduzir mais a idade exigida do professor para se aposentar pelo pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar na data de publicação da futura emenda constitucional, passando de 55 anos se mulher e 58 anos se homem para 52 anos se mulher e 55 anos se homem.

Dessa forma, os professores de educação infantil e do ensino básico poderão se aposentar com cinco anos a menos que o exigido para os demais trabalhadores.

André alegou que a PEC da Previdência é um "enorme retrocesso" mas o destaque garante pelo menos uma "vitória aos professores".

'Toda articulação foi feita para garantirmos que os professores não sejam tão desvalorizados como eles tem sido nos últimos tempos", informou.

Outro pedetista cearense que tem trabalhado pela aprovação do destaque é o deputado Idilvan Alencar. Membro titular da comissão da Educação na Câmara, o parlamentar ressalta que o texto base da reforma tira direitos do professor e torna a carreira menos atrativa, por isso o partido articula a aprovação do destaque.

'O destaque não é o que nós gostariamos, e é muito pouco do que eles merecem, mas nesse momento é como nós podemos ajudar. Nunca irei entender a aprovação dessa reforma, mas é dever nosso respeitar o resultado da maioria", destacou em discurso no plenário.